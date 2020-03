Spesa e farmaci a domicilio, Anteas segue oltre quaranta anziani

La Spezia - L’associazione Anteas è sempre vicino agli anziani e prosegue le sue attività di consegna a domicilio di farmaci e spese agli anziani. "Grazie a mascherine e dispositivi di protezione di cui sono stati dotati i nostri volontari grazie alla Cisl i nostri progetti di assistenza proseguono”, spiega Mario Borromeo, responsabile provinciale di Anteas, l’associazione di volontariato sociale promossa della Cisl. “Seguiamo oltre 40 anziani con servizi a domicilio grazie a progetti che ci vedono in campo anche con i Servizi Sociali del Comune”, aggiunge Borromeo. “Chi desidera contattarci per necessità o per informazioni può farlo al numero 0187253329 oppure al mio telefono cellulare 3346749756”, conclude.