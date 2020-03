Spesa a casa tra altruismo, associazioni e creatività

La Spezia - C'è l'Italia di chi viola le zone arancioni candidandosi a diventare il migliore alleato del Covid-19. Ma c'è anche l'Italia di chi ha capito la situazione drammatica e sa che solo i comportamenti individuali responsabili e una comunità coesa e solidale ne potrà uscire limitando al massimo le conseguenze, già oggi pesantissime. Così nei condomini si moltiplicano i messaggi lasciati dagli inquilini più giovani che si offrono di fare la spesa o passare dalla farmacia per conto dei vicini più anziani e non autosufficienti. "Per tutte le persone con 70/75 anni, se in questo periodo preferite rimanere a casa la famiglie XXX si offrono di andare a fare la spesa per voi. L'unione fa la forza, lasciate qua sotto il vostro nome e passeremo a prendere la lista in serata". Pennarello blu e scrittura agile, questo hanno trovato su un portone a Riomaggiore, ma di casi così si riempiono le bacheche social e riguardano la Spezia, Sarzana e tanti altri centri della zona.

C'è chi è andato oltre. E' nata da poco una pagina Facebook chiamata Speza a casa (raggiungibile qui), giocando sul nome dialettale della città e puntando sulla necessità di creare un po' di ordine nel fiume discontinuo degli annunci personali. Lo scopo è raccogliere le segnalazioni di tutti gli esercizi commerciali disposti a offrire un servizio a domicilio. Doppiamente meritorio perché permette alle persone di rimanere a casa (la misura più efficace per limitare il contagio) e dall'altra al commercio di continuare a mantenere quantomeno un certo livello di affari. A prendere l'iniziativa lo studio TUB Design.



Nei piccoli comuni invece si registra l'impegno delle associazioni e degli stessi enti.



AUSER LA SPEZIA

I Centri Auser in questi giorni sono chiusi, ma i volontari sono a disposizione per aiutare gli anziani che rimangono a casa per limitare i rischi di contagio da coronavirus. Per informazioni, per chiedere un aiuto, telefonare allo 0187513108 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal lunedì al venerdì oppure al numero verde 800.995.988 dalle 8 alle 20, tutti i giorni (compresi i festivi).



BOLANO

Servizio domiciliare per over 75 di consegna farmaci e spesa per tutto il periodo di durata dell'emergenza Codiv-19. Contattare l'ufficio Servizi sociali 0187941725 oppure 0187941726.



BORGHETTO VARA

Il Comune di Borghetto di Vara invita le persona anziane con rete familiare insufficiente a chiamare gli uffici comunali 0187894121 in caso avessero bisogno di farmaci o prodotti alimentari. Il Comune provvederà tramite proprio incaricato a consegnare detti prodotti.



FIVIZZANO

Da questa mattina è attivo il numero telefonico 3487717414 al quale sarà possibile telefonare per avere l’aiuto necessario alle persone anziane (over 65 con patologia e over 75 senza patologia).



FOLLO

L’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno organizzare un servizio domiciliare di consegna farmaci e spesa per tutta la durata dell’emergenza per i cittadini ultra 75enni, grazie alla collaborazione della Protezione civile Follo e della Croce Rossa Follo. I numeri da chiamare sono lo 0187559263 della Croce Rossa e lo 0187599919 del Comune di Follo.



PIGNONE

Dal 10 marzo 2020 la Croce verde di Pignone garantirà il servizio di consegna a domicilio di medicinali e generi alimentari. Per qualsiasi necessità, contattare i numeri 3351672943 e 3386436870.



MULAZZO

Le attività commerciali di Mulazzo si rendono disponibili per consegnare la spesa di prima necessità così da limitare i trasferimenti. Chiamare nella fascia oraria 8-12 così da poter gestire la consegna: Bottega di Emma (0187439931 e 3896071384), Bottega Menoni (0187 850550 e 3387352966), Simona (3453557722), Macelleria Andrea (3393983296), Panificio Cristina (0187439421).



PONTREMOLI

L’amministrazione, il priore della Misericordia, il responsabile della Protezione Civile per definire la procedura da attivare per fornire un aiuto efficace e immediato alle tante persone anziane (over 65 con patologia e over 75 senza patologia. Attivo il numero telefonico 3667752618, al quale sarà possibile telefonare per avere l’aiuto necessario.