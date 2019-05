Speleo Week, due giornate alla scoperta delle grotte sotterranee

La Spezia - Il Gruppo speleologico lunense organizza, in collaborazione con il Cai di Firenze, l'evento Speleo Week, nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 maggio.

Il primo giorno si svolgeranno attività di roccia in esterno, mentre la domenica sarà dedicata all'esplorazione di una grotta che sarà stabilita in base alle condizioni meteorologiche e al numero di partecipanti.

Nel corso dei giorni precedenti al fine settimana si svolgerà una serata introduttiva all'interno del fortino di località Castellazzo, frazione di Stra', in Via Montalbano.



Si tratta dunque di due e più giornate alla scoperta del fantastico mondo ipogeo.



Chi intende partecipare dovrà scrivere una email all'indirizzo info@gslunense.it.

Le iscrizioni sono aperte sino al 9 maggio ed è previsto il pernottamento all'aperto nella zona della palestra di roccia, nelle Alpi Apuane.