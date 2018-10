Spedire pacchi all’estero con un corriere espresso online

La Spezia - Effettuare una spedizione con corriere espresso all’estero è un’operazione ormai utile a tutti. Specialmente in provincia di La Spezia: in questo scorcio di Liguria si registra un alto numero di giovani che, spinti dalla crisi economica o per motivi di studio, decidono di trascorrere un periodo della loro vita fuori dall’Italia. Ed è proprio in queste situazioni che nasce l’esigenza di inviare pacchi in vari Paesi europei, affidandosi a spedizionieri che operano anche online.



Perché a La Spezia si spedisce all’estero?

Come in tutte le altre città del Belpaese, anche da La Spezia ogni giorno partono dei pacchi diretti in diversi Stati europei. I motivi sono i più disparati: ad esempio c’è il commerciante che ha iniziato a vendere fuori dai confini italiani, sfruttando le potenzialità del commercio telematico tramite gli e-commerce.

Poi ci sono anche altri motivi e riguardano l’emigrazione giovanile, sia per quanto riguarda i motivi di studio che per trovare lavoro all’estero in seguito alla crisi economica. In genere sono dei ragazzi che si allontanano dalla propria casa, senza per questo voler tagliare i ponti con il passato. Tra le mete più gettonate spiccano l’Inghilterra, la Francia, la Germania e la Spagna.



Cosa spediscono le famiglie ai propri cari?

Il legame con le proprie radici è tenuto vivo in diversi modi, ad esempio continuando a consumare i prodotti tipici liguri. Cosa c’è di meglio, allora, se non preparare un pacco contenente prodotti alimentari legati alla terra natìa?

Un altro motivo per cui si ricorre alle spedizioni riguarda il fatto che si dimentica sempre qualcosa a casa: può essere un libro oppure un capo d’abbigliamento da cui non ci si vuole affatto separare.

Infine, molti giovani in partenza da La Spezia decidono di viaggiare senza bagagli in aereo e spedire tutte le valigie tramite un corriere espresso. Questa soluzione, in realtà, viene adottata anche da molti turisti, sfruttando la comodità di prenotare una spedizione da casa e con il corriere espresso che ritira i pacchi direttamente a domicilio.



