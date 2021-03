Speciale festa della donna: uscite insieme con guide abilitate

La Spezia - A Marzo usciamo insieme. Nel mese dedicato alla donna, a cura delle guide abilitate della Cooperativa Arte e Natura, La Spezia. iniziative con prenotazione obbligatoria. Tutte le visite si svolgono seguendo le disposizioni di sicurezza in materia sanitaria e in materia di escursioni naturalistiche. Per il trekking è richiesto uso di calzature adeguate. Per info coop.arte@tin.it;. 0187 739410.



Sabato 6 e domenica 7 – SCRITTRICI NEL GOLFO DEI POETI

Liala alla Spezia

Passeggiata emozionale con gli occhi della scrittrice nella città dei ruggenti anni Venti

Sabato 6 alle 10,30 e domenica 7 alle 15, La Spezia, Piazza Chiodo fronte edicola. Durata 1,5h. Prenotazione obbligatoria ANTONELLA M., cell. 338 4244882



Il Golfo di Mary

Tra San Terenzo e Lerici con Mary Shelley e le sue compagne di viaggio

Sabato 6 alle 14,30 e domenica 7 alle 10, San Terenzo di Lerici, Piazza Brusacà. Durata 2,5h. Prenotazione obbligatoria KAREN, cell. 333 2909560.



Costo 12€ a visita a persona. 20€ per chi prenota entrambe le uscite



Lunedì 8 marzo – CONTADINE NELLE CINQUE TERRE

Trekking, con visita di Corniglia e Manarola, tra scalinate e terrazzamenti, in onore di una fatica poco raccontata

Incontro Corniglia FS, binario 1, fronte ufficio informazioni, ore 9:45

Durata 4h. Difficoltà E. Dislivello +/- 350 m.

Prenotazione obbligatoria INGE, cell. 380 5076794

E' richiesto uso di calzature adeguate

Costo 12€ a persona