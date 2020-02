Spazio Accademia, al via i lavori per la nuova biblioteca della Fondazione

La Spezia - Sono cominciati i lavori dello “Spazio Accademia” la nuova biblioteca della Fondazione Carispezia che si pone tra le nuove realtà attrattive per i giovani. Nata dalla dismissione dell'Accademia biliardi, in questi giorni sono più visibili gli operai al lavoro. Al momento l'ampio spazio è sventrato, senza più muri e stucchi interni.



L'iniziativa di riqualificazione era stata annunciata lo scorso 22 maggio. In una nota della Fondazione Carispezia, di quel periodo, si legge: "L’intervento della Fondazione, si legge in una nota, permetterà di riqualificare e valorizzare un immobile degradato, attraverso un progetto studiato ad hoc che consentirà di realizzare ambienti dal design moderno e funzionale in cui potranno coesistere contemporaneamente attività diverse. La riqualificazione sarà realizzata nell’ambito dell’architettura esistente, aumentando la superficie aeroilluminante, per creare un luogo di condivisione e allo stesso tempo spazi riservati a studio e lettura, che prevedranno circa 50 postazioni complessive. [...] La sala biblioteca e studio di “Spazio Accademia” sarà infine intitolata ad Arrigo Petacco, storico e giornalista di fama nazionale, per diversi anni membro del Consiglio di Indirizzo di Fondazione Carispezia, il cui impegno culturale potrà essere così ulteriormente ricordato dalla nostra comunità".