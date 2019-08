Sotto il Mirabello un po' di storia dei muscoli spezzini

La Spezia - Quella "anomalia a spina dorsale" altro non è che la testimonianza di come un tempo si coltivavano i muscoli. Il fondale sotto il Porto Mirabello conserva ancora uno dei vecchi vivai dell'era pionieristica della mitilicoltura, quando gli impianti di produzione e riproduzione dei molluschi erano sparsi per il Golfo della Spezia in maniera più diffusa di quanto siano oggi. Lo rivela il rilievo morfologico dei fondali, scansionati ormai una dozzina di anni fa in previsione della creazione del porto turistico di fronte al centro storico. Un sito utilizzato fino agli anni Settanta del Novecento per allevare il prezioso seme, che è servito poi a dare vita ad altre tradizioni culinaria come quella di Olbia.

"Le acque in quel punto già allora non erano idonee alla produzione per la vendita - ricorda Angelo Majoli, decano dei muscolai - Bisogna ricordare che non c'era stabulario, l'igiene campionava l'acqua per capire quali fossero le condizioni biologiche del sito. Però si poteva coltivare il seme. Si usavano impianti ancora tutti in legno, di solito acacia o castagno. Questo veniva preferito perché aveva una maggiore concentrazione di tannino e quindi resisteva più a lungo alla bruma, che piano piano se li mangiava".



Prima della bonifica svolta a fine decennio erano partiti i lavori degli archeologi della Tesi Archeologia Srl di Genova, perché sulle prime non era escluso ci potessero essere interessi culturali più "alti" in quel tratto di mare. "Le indagini hanno mostrato un fondo marino piatto e sabbioso, privo di vegetazione, cosparso di numerosi rifiuti recenti e totalmente privo di elementi di interesse archeologico", avevano concluso gli studiosi dopo aver scavato cinque trincee nel fondale della profondità di 1.5 metri. "Le indagini hanno chiarito che l’anomalia rappresenta quanto rimane di due fasi sovrapposte di un impianto per la mitilicoltura, realizzato in epoca recente".

Quelle linee disegnate da strumenti quali Side Scan Sonar e Sub Bottom Profiler sono quindi i vecchi pali di legno, sopravvissuti perché infissi nel fango. In alternanza, uno dritto (il "piombo") e uno diagonale (il "frontiere") per garantire la stabilità del castello. "Quando sfilavi quelli di acacia dal fondale, venivano i carpentieri a prenderseli perché dopo qualche anno diventavano quasi fossili - ricorda Majoli - Era un materiale così duro che era perfetto per fare le ordinate delle barche. Si diceva che a tagliarli con la sega facevano le scintille".



A quale epoca risalgano i resti di quegli stabilimenti, difficile dirlo. Servirebbe una ricerca nell'archivio della capitaneria o del porto, sapendo che potrebbe andare a vuoto. "Quando impiantavano gli allevamenti un tempo non c'era bisogno di autorizzazioni - ricorda Federico Pinza - La razionalizzazione è stata avviata a partire dal Dopoguerra avviato. Attorno a metà anni Cinquanta si inizia a normare in maniera più rigida, poi gli stabulatori sono arrivati a fine anni Settanta". Nello stesso periodo i muscolai sarebbero stati spinti verso la diga e la storia dei muscoli della Spezia sarebbe proseguita un po' più lontano dalla città.