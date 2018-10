Sostituito e rinforzato il ripetitore per la telefonia sulla torre del Comune

Prima dell'entrata in funzione Arpal valuterà le emissioni.

La Spezia - Antenne sostituite per il ripetitore telefonico sulla torre del Comune della Spezia e un "addio" a quello presente sopra l'albergo Nh Hotel di Via XX Settembre. L'antenna è della maxi compagnia Vodafone per la quale sono state già consegnate tutte le certificazioni. Al termine dell'installazione seguirà un'ulteriore verifica da parte di Arpal, per tutto ciò che riguarda i valori di emissione, per poi permetterne l'entrata in funzione.

L'intervento di questi giorni, oltre che allontanare ulteriormente il ripetitore dalle abitazioni circostanti, ha previsto anche la sostituzione di un sostegno, con uno più robuto, per sorreggerla. Con lo spostamento dell'antenna da un tetto all'altro le ricadute economiche per la concessione della superficie passano dal privato al pubblico.