Sostenenere gli edifici di culto con il 5 per mille

La Spezia - Il Ministero dell'interno ha reso noto che, anche per il 2020, è possibile donare il 5 per mille dell'Irpef destinato, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali facenti parte del patrimonio affidato alla cura del Fec, a protezione della storia e cultura d'Italia.

Al patrimonio appartengono oltre 830 edifici sacri di alto valore artistico dislocati su tutto il territorio italiano, che conservano grandi capolavori della storia dell'arte italiana e internazionale, nonché importanti aree museali, un'area naturale incontaminata e un fondo librario antico.

La destinazione del 5 per mille in favore del Fec può essere effettuata mediante compilazione dell'apposito riquadro della dichiarazione dei redditi denominato: "Scelta per la destinazione del 5 per mille Irpef" firmando il riquadro relativo al "Finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 del d.p.c.m. 28 luglio 2016) e apponendo il codice fiscale 97051910582.