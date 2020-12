Sostegno agli affitti, Arcola pubblica il bando

La Spezia - Approvato dalla Giunta Comunale il bando per la corresponsione dei contributi straordinari di sostegno al pagamento degli affitti per le famiglie in situazione di disagio economico, anche a causa delle misure restrittive imposte dal Governo per l’emergenza sanitaria da Covid 19.



Il termine ultimo per presentare domanda scadrà mercoledi 30 dicembre alle ore 12. Modalità di presentazione:



Consegnata in busta chiusa all’ufficio protocollo da lunedì a sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Inviata tramite PEC al seguente indirizzo : comune.arcola@legalmail.it





Non verranno accettate modalità di presentazione diverse rispetto a quelle sopra indicate.



Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone annuale, per un importo massimo di contributo di € 600,00.



I contributi verranno erogati seguendo l’ordine della graduatoria fino ad esaurimento fondi.







Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario dell’alloggio qualora il conduttore non abbia versato regolarmente i canoni affitto a compensazione della relativa morosità. Il bando e il modulo di domanda sono scaricabili dal sito www.comune.arcola.sp.it



Per ogni informazione contattare l’Ufficio Servizi sociali 0187986214