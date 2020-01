Soste selvagge, Atc incrementa gli agenti accertatori

La Spezia - Nuove forze in seno ad Atc per andare a contrastare i parcheggi selvaggi. L'azienda del trasporto pubblico locale ha infatti evidenziato l'opportunità di ampliare le risorse umane interne abilitate all'espletamento di funzioni di controllo e repressione delle soste abusive che recano effettivo intralcio alla circolazione dei mezzi pubblici, “con particolare ma non esclusivo riferimento alle corsie e alle fermate riservate al pubblico trasporto”, come si legge nella recente ordinanza sottoscritta dal sindaco. L'amministrazione comunale ha condiviso quanto manifestato dall'azienda del trasporto pubblico “nell'ottica dello sviluppo di un rapporto convenzionale e sinergico con Atc Esercizio – si legge ancora – mirato a valorizzare la fluidità e la regolarità della circolazione dei mezzi di pubblico trasporto a tutela della sicurezza degli utenti integrando a tal fine gli ordinari servizi di controllo del corpo di Polizia municipale”.



Si tratti di servizi, come si spiega nell'atto sottoscritto dal sindaco Pierluigi Peracchini lo scorso 13 gennaio, “resi meno frequenti dall'attuale dimensionamento numerico di tale struttura chiamata a nuovi pregnanti compiti di tutela della sicurezza e del decoro urbano”. Stante questa situazione la Polizia municipale della Spezia ha tenuto un corso formativo per addetti con funzione ispettiva di pubblico trasporto. Un corso dal quale sei dipendenti Atc sono usciti con la qualifica di agente accertatore delle violazioni “in materia di sosta e circolazione e sosta dei veicoli prevalentemente sulle corsie riservate”. Opereranno in questo senso i dipendenti Feltrin, Lombino, Mascolo, Masetti, Molinari e Spella, che saranno forniti di apposito vestiario che li qualifichi come agenti accertatori. Nel 2013 la Municipale aveva già tenuto un analogo corso rivolto a diciassette addetti.