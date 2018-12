Sosta a pagamento, salgono le percentuali di incasso del Comune

Modificati gli scaglioni relativi ai trasferimenti a favore di Palazzo civico da parte di Atc Mobilità e parcheggi, gestore del servizio di controllo dei parcheggi con linee blu.

La Spezia - Dal 2019 nelle casse del Comune della Spezia finirà una percentuale maggiore degli introiti derivanti dalla sosta a pagamento sul territorio comunale.

Lo ha stabilito la giunta nella seduta di lunedì, approvando la rideterminazione degli scaglioni relativi agli incassi della sosta per il contratto di servizio tra Palazzo civico e Atc Mobilità e parcheggi.



Attualmente il contratto prevede un canone per il controllo della sosta a favore del Comune pari al 34% per introiti annui fino a 2,2 milioni di euro. La percentuale sale al 40% per introiti tra 2,2 e 2,6 milioni e al 77% per introiti oltre i 2,6 milioni di euro.

Il canone per il controllo della sosta e del sistema di prenotazione on-line dei bus turistici a favore del Comune è pari al 20% per introiti annui fino a 30mila euro con scaglioni crescenti al 40% per introiti tra 30mila e 50mila euro e al 77% oltre i 50mila euro.



Con l'atto approvato nei giorni scorsi rimangono invariate le percentuali per il servizio di controllo e gestione della sosta dei bus turistici, mentre viene modificato il primo scaglione di incassi della sosta a pagamento in favore del Comune per introiti annui fino a 2,2 milioni di euro passando dal 34% al 38%. Modifiche anche per il secondo scaglione di incassi (tra i 2,2 e i 2,6 milioni) che passa dal 40% al 43%.