Sospiro di sollievo, nessun reparto Covid al Don Gnocchi

La Spezia - Il polo riabilitativo del Levante Ligure non ospiterà alcun reparto Covid. Sospiro di sollievo per le tante famiglie che in quella struttura hanno i loro conginuti, ricoverati non solo per temporanee terapie di riabilitazioni ma anche con patologie molto più gravi. Nelle ultime settimane quell'adattamento pareva essere una possibilità concreta: uno dei tre piani della palazzina di Via Fontevivo poteva essere adibito al ricovero di pazienti positivi al coronavirus. L'azione sindacale compatta ed efficace ha fatto sì che quell'ipotesi tramontasse: "Nell'interlocuzione avuta con i vertici della struttura abbiamo sempre ribadito che non ci fossero i presupposti per un'ipotesi di quel tipo: all'interno ci sono persone che stanno eseguendo normali attività di riabilitazione ma anche i cosiddetti codice 75, ad alto rischio - spiega Alessandra Guazzetti, segreteria provinciale Funzione Pubblica Cgil -, è un epilogo questo che ci fa stare più tranquilli. Il Don Gnocchi ha recepito le nostre preoccupazioni, in particolare il fatto che anche se non ci fosse stata promiscuità fra i pazienti, si sarebbe posto il problema per il personale. Il tutto in un luogo che non aveva conosciuto fino ad oggi alcuna positività al virus: d'altro canto tutti i virologi d'Italia hanno detto di evitare questo tipo di soluzioni, visto quanto è successo altrove". Non contrario di principio all'organizzazione di reparti Covd, Massimo Bagaglia, responsabile provinciale Fpl Uil, ma, da infermiere di professione oltrechè come sindacalista, solo in presenza di prescrizioni di massima sicurezza, quelle disposte chiaramente dall'Oms: "Siamo contenti perché avevamo il timore di una contaminazione per una struttura d'eccellenza. Al Don Gnocchi ci sono tanti tipi di pazienti, anche in gravi condizioni: ci sono insomma reparti ad alta e media intensità e sarebbe stato pericolosissimo sotto il profilo sanitario. Dal punto di vista sindacale le nostre perplessità nascevano dal fatto che si trovasse un gruppo di operatori che potessero lavorare in quel contesto: nel piano avevamo parlato di otto infermieri, otto oss e quattro medici ma attraverso il bando interno si era arrivati a trovane una sola parte. Senza contare la questione legata alle eventuali indennità. Anche vedendo cosa è successo in altre regioni, si è presa una strada che chiaramente ci soddisfa". Soddisfatto dell'epilogo positivo anche Carlo Pietrelli, segretario Cisl Fp, che sottolinea la collaborazione intercorsa con la Don Gnocchi stessa: "E' stato un dialogo proficuo con la dirigenza, abbiamo convenuto che quella struttura dovesse rimanere pulita: è una delle poche strutture a Spezia ad esserlo ed è una garanzia per tutti. La dirigenza ha ascoltato le nostre parole e siamo più che contenti della decisione presa. Anche per quanto riguarda la richiesta di cassa integrazione c'è un canale aperto, proficuo: in questo senso la Don Gnocchi si è detta disponibile ad un impegno in prima persona".