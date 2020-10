Sospesi i mercatini dell'ingegno e delle Onlus fissati per il 10 e l'11 ottobre

La Spezia - Sospesi il mercatino delle opere di ingegno e il mercato delle Onlus previsti nel fine settimana.

Il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, ha infatti firmato un'ordinanza con la quale sospende lo svolgimento delle due manifestazioni fino all'11 ottobre 2020, in ottemperanza all'ordinanza regionale con la quale sono state vietate le manifestazioni pubbliche fino alle 24 dell'11 ottobre nel territorio della provincia della Spezia.



Saltano quindi sia l'evento relativo alle opere dell'ingegno previsto in Piazza Garibaldi il 10 e l'11 ottobre, sia il mercato delle Onlus previsto in Piazza Cavour l'11 ottobre.