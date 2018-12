Sospesa per le feste la pulizia straordinaria dei quartieri

Rimangono la pulizia porticati e il ritiro dei rifiuti raee.

La Spezia - L’assessorato al Ciclo dei Rifuti comunica che, in concomitanza con le festività di fine anno, il piano di pulizia straordinario settimanale dei quartieri sarà sospeso. Il servizio riprenderà regolarmente il prossimo gennaio, in base al nuovo calendario in fase di predisposizione. Segue il calendario di lavaggio dei porticati in programma da sabato 22 a lunedì 31 dicembre, con orario dalle ore 4 alle ore 10.



Porticati e ritiro raee. Il calendario



Sabato 22: Via Veneto lato mare, da Piazza Europa a Via Dalmazia; Viale Italia dal n. 26 al n. 84 (lato mare);



Lunedì 24: Corso Nazionale da Via Carducci al Parco della Maggiolina; Comune.



Giovedì 27: Via Veneto lato mare, da Piazza Europa a Via Redipuglia; Viale Italia dal n. 39 al n. 151 (lato monte);



Venerdì 28: Galleria Goito; Viale Italia dal n. 153 al n. 357 (lato monte);



Sabato 29: Via Veneto lato mare, da Via Foscolo a Via Dalmazia;



Lunedì 31: Piazza Europa: Prefettura, Comune, Uffici delle Entrate, Cattedrale.









Il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti e R.A.E.E. (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) svolto da Acam Ambiente S.p.A. si svolgerà regolarmente sabato 22 e domenica 23, sabato 29 e domenica 30 dicembre dalle ore 7.30 alle 12 :



Sabato 22 Marina del Canaletto; pianale posizionato in viale San Bartolomeo (area parcheggio interna);

Domenica 23 quartiere di Ruffino; pianale posizionato in Via Ugo Botti (fine strada);

Sabato 29: quartiere del Favaro; pianale posizionato in Via Buonviaggio angolo via Pozzuolo (parcheggio interno);

Domenica 30: quartiere Umbertino; pianale posizionato nell’area di Piazza Brin con questo orario: dalle 7.30 alle 10 in Via Firenze (angolo Via Roma); dalle 10 alle 12.30 in Via Corridoni (angolo Corso Cavour).