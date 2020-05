Sospesa la licenza del market che aveva venduto whisky al 13enne, il plauso del sindaco

La Spezia - In merito alla sospensione da parte del Questore della Spezia, Silvia Burdese, della licenza al titolare del bazar spezzino che sabato scorso ha ceduto superalcolici al tredicenne entrato in coma etilico, si registra l'intervento del sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini.

"Una bella notizia - dichiara il primo cittadino - a conclusione di un triste evento che ha segnato l’intera città lo scorso weekend. Grazie alla grande sinergia fra la nostra Polizia municipale e il personale della Questura si è arrivati rapidamente all’identificazione del titolare del bazar e all’epilogo di questa vicenda che mi auguro sia monito di legalità e che non si ripeta in futuro. Vendere e somministrare alcool ai minori non è soltanto un reato ma è soprattutto un gesto di immoralità e sdegno nei confronti della vita di tanti ragazzi e degli operatori che esercitano con professionalità e serietà sul nostro territorio. Un plauso alla Questura spezzina che con celerità ha concluso le indagini e che da oggi ha imposto la sospensione della licenza al titolare del bazar. Vorrei anche lanciare un appello a tutti i ragazzi perché l’uso di alcool è una drammatica piaga sociale: la vita è una sola e non può essere bruciata in questo modo. La società ha bisogno di voi e se voi avete bisogno di un aiuto potete e dovete chiederlo anche alle istituzioni, pronte a ascoltarvi e non lasciarvi soli. Divertitevi ma con responsabilità e consapevolezza".