Sos Sanità ricorda Attilio Ferrero. Quell'ultima frase sull'ospedale detta in letto di morte...

La Spezia - Viveva il nuovo ospedale come una splendida ossessione. Che ha nutrito con rinnovate speranze anche nei momenti più bui, quando il progetto del Felettino bis cominciava ad assomigliare sempre più ad un miraggio. Attilio Ferrero ha legato il suo nome e l’impegno dei suoi anni da pensionato al grande sogno degli spezzini e così piace ricordarlo a noi di SOS Sanità, il comitato confluito nel Manifesto, di cui era stato socio fondatore. Aveva partecipato a diverse riunioni fornendo sempre contributi importanti sugli aspetti burocratico-amministrativi, e non solo politici, della sanità spezzina da rilanciare. Del nuovo ospedale aveva cominciato ad occuparsi ai tempi del sindaco Rosaia, il cardiologo che aveva fortemente investito nel Felettino: Ferrero era diventato presidente del Comitato che sosteneva quel progetto e che aveva raccolto donazioni e contributi dai cittadini. Dietro le quinte della politica si adoperava per tenere contatti, informarsi e sollecitare delibere e interventi. Quando Conzi era direttore generale dell’Asl, lo si vedeva quasi ogni giorno a braccetto del manager sotto i portici di via Veneto e l’ospedale era in cima ai suoi pensieri. Lo è stato probabilmente sino all’ultimo, stando alla testimonianza del figlio Andrea che ha riferito l’ultima frase comprensibile detta dal padre, come un atto d’accusa, sul letto di morte: "Dovranno risponderne alla Corte dei conti".



Renzo Raffaelli per SOS Sanità