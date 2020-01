Sorrentino: "Gli ex lavatoi di Mazzetta diventeranno luogo di pubblico incontro"

La Spezia - “La ristrutturazione degli ex lavatoi è prevista nella convenzione. Là sorgerà effettivamente un luogo di pubblico incontro per il quartiere”. Ad assicurarlo è stata ieri sera l'assessore al patrimonio Anna Maria Sorrentino, chiamata a dare risposte all'interpellanza presentata dal consigliere comunale del Pd, Marco Raffaelli: "E' stato presentato il progetto preliminare nell'ottobre 2019 - ha aggiunto Sorrentino ed il recupero del manufatto è ancora da finire. Una volta ultimato questo si potrà intervenire sulla parte esterna. E' insomma in monitoraggio lo stato di avanzamento".



Il consigliere Raffaelli aveva chiesto tempistiche e certezze a proposito dei restanti lavori di riqualificazione e se verranno mantenuti gli impegni, presi nei confronti dei residenti del quartiere, circa l'assegnazione gratuita dell'area ad associazioni con finalità e scopi ricreativi e sociali. Siamo dalle parti di Via Lunigiana, nei pressi del civico 121, dove si trova un'area presso cui, ad oggi, sorge la sede della società di Mutuo Soccorso, ed in cui è ubicato un ulteriore spazio comunemente chiamato dai residenti “i lavatoi”, proprio per la sua vecchia funzione. Come molti forse ricorderanno l'area è oggetto di un protocollo d'intesa, stipulato tra la precedente amministrazione comunale ed una ditta edile, attraverso il quale ci si è accordati per: l'abbattimento del vecchio stabile, la ricostruzione di un nuovo immobile e la destinazione di questo alla società di Mutuo Soccorso.



“Oggetto dell'intesa è anche la riqualificazione dell'area dei “lavatoi” - spiegava Raffaelli nel suo documento -, con l'impegno preso dall'Ente, nei confronti dei cittadini, di assegnare quegli spazi, senza onere alcuno, ad associazioni aventi finalità ed attività sociali. Il tema è stato oggetto anche di incontri tra i residenti e l'amministrazione, avvenuti circa un anno fa. La ditta privata ha fatto sapere di essere pronta ad effettuare i restanti lavori di riqualificazione, come da intesa”.