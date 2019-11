Sorrentino: “Banca d’Italia? Aspettiamo esiti manifestazione d’interesse”

La Spezia - Al posto del dismesso e prestigioso palazzo della Banca d’Italia un albergo che dia prestigio al centro storico: e’ la suggestione che Guido Melley aveva anticipato allasampa nei giorni scorsi e che trova stasera argomentazione in consiglio comunale. Nell'interpellanza redatta dal capogruppo di LeAli a Spezia si chiede all'amministrazione di attivarsi in modo proattivo per agevolare una soluzione sensata piuttosto che lasciare al Ministro e all’istituto di fare in autonomia. La risposta dell’assessore Sorrentino svela che in realtà una risposta è attesa a giorni, almeno per quel che riguarda l’evidenza pubblica di vendita, portata avanti da Banca d’Italia: “La sede della Spezia fa parte dell’elenco dei beni da dismittere dell’elenco 2019. La Banca d’Italia ha provveduto a mettere in vendita direttamente gli immobili che in tutta Italia sono generalmente di pregio ed inseriti nei centri storici delle città. Si prevedeva una scadenza delle domande per la manifestazione di interesse entro il 16 ottobre con esiti comunicati entro la fine di ottobre: ai primi di novembre non conosciamo ancora com’e andata. Certamente non poteva essere il Comune ad acquistare l’immobile, non ci sarebbero le finanze. Voglio tranquillizzare il consigliere perché il palazzo, con la dismissione, seguirà per legge il destino degli edifici circostanti: turistico, commerciale, direzionale, residenziale. Il vincolo monumentale invece lo definisce la Soprintendenza”.