Soroptimist, all'Nh conferenza col professor Mosca

La Spezia - Il Soroptimist International Club della Spezia ha organizzato una conferenza del Professor Franco Mosca, emerito di Chirurgia Generale dell'Università di Pisa, intitolata: “Dall'ospedale per pazienti acuti alla medicina territoriale: problemi sociali", che si terrà venerdì 8 novembre alle 18 all'hotel NH della Spezia, in via XX Settembre 2. Il professore, formatosi nella prestigiosa Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, è divenuto cattedratico nel 1986 ed ha raggiunto i più alti traguardi nell'ambito della chirurgia oncologica, vascolare e trapiantologica; durante la sua carriera universitaria ha ricoperto importanti incarichi e ricevuto numerose onorificenze.



Nel 2018 a Boston la più grande organizzazione mondiale di chirurgia gli ha conferito la sua massima onorificenza: la “Honorary Fellowship” dell’American College of Surgeons (ACS). L’ ACS, fondata nel 1913, è la più grande organizzazione di chirurgia generale e specialistica e riunisce più di 82.000 chirurghi di tutto il mondo, con lo scopo di migliorare la qualità della pratica chirurgica. Nella motivazione del riconoscimento si ricorda che il professor Franco Mosca "si è dedicato a migliorare l’organizzazione ospedaliera introducendo la terapia intensiva post chirurgica, l’endoscopia chirurgica, l’ecografia diagnostica ed operativa nella convinzione che i chirurghi non possono delegare queste attività ad altri se vogliono ottenere i migliori risultati. Queste basi hanno consolidato lo sviluppo di una costellazione di nuovi programmi per il trattamento dell’ipertensione portale, la chirurgia vascolare, i trapianti di organi (rene, pancreas, fegato). Inoltre il professor Mosca ha sviluppato la chirurgia oncologica e in particolare quella pancreatica ed epatobiliare; infine ha, tra i primi in Italia, sviluppato la chirurgia laparoscopica.



L’interesse per le nuove tecnologie ha portato il professor Mosca a stabilire legami stretti con i Dipartimenti di Ingegneria delle Università Pisane, mettendo a punto nuovi dispositivi per la chirurgia laparoscopica e l’endoscopica fino alla creazione di un Centro di Eccellenza (Endocas) per ricerca e training in chirurgia assistita dal computer. Questo centro è riconosciuto, primo e unico in Italia, dall’American College of Surgeons quale 'Accredited Education Institute'. Il professor Mosca è un eccezionale leader chirurgico e uno dei più rispettati e influenti chirurghi europei”.

Al Professor Mosca, inoltre, va il merito di aver introdotto e sviluppato a Pisa la trapiantologia di fegato e pancreas e di aver promosso la nascita della Fondazione ARPA, della quale è Presidente onorario l'artista di fama mondiale Andrea Bocelli, uomo di rara sensibilità. La Fondazione ARPA promuove la formazione e la ricerca nei vari settori della medicina, con particolare riguardo al campo dell'oncologia, dei trapianti e dell'elaborazione di nuove tecnologie chirurgiche.