Sono studenti e migranti. Rischiano il rimpatrio

E' la vicenda che riguarda i 24 corsisti, ospitati da Caritas, che aderiscono al progetto: "Open Learning Enviroment" sostenuto dall'Europa con i fondi Pon 2014-2020.

La Spezia - Non hanno nemmeno trent'anni arrivano da sette paesi diversi dell'Africa, da due anni aspettano lo status di "rifugiato" e rischiano di essere rimpatriati. Sono i 24 ragazzi, ospitati da Caritas, che oggi pomeriggio hanno incontrato i vertici della Cisl accompagnati dai docenti Uberto Scardino del Cpia e Gilda Esposito dell'Università di Firenze coi quali hanno aderito al progetto "Open Learning Enviroment: apprendo dentro e fuori dalla Scuola" che nasce e prende forma dall'analisi dei bisogni formativi degli studenti stranieri all'interno del Centro di ricerca sperimentazione e sviluppo dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti.

Il centro spezzino è capofila di "Open Learning Enviroment: apprendo dentro e fuori dalla scuola" a livello regionale ed è sostenuto dai fondi europei "Pon 2014-2020".



"I giovani - ha spiegato Mirko Talamone segretario Cisl con delega alle politiche immigratorie - sono alla Spezia da circa due anni, sono ospitati dalla Caritas Diocesana, hanno la qualifica di licenza media. Questo progetto è importante per l'accoglienza diffusa, servirà a coloro che seguono questo percorso ad avere degli strumenti utili per inserirsi nel mondo del lavoro. Ho dei dubbi sull'efficacia del decreto sicurezza che rischia di allontanare i diritti e aumentare il lavoro nero e la microcriminalità anche a livello locale".



Il segretario provinciale Cisl Antonio Carro ha commentato: "il nostro sindacato è in grado di dare tutte le risposte necessarie a questi giovani. E' necessario sottolineare che questi giovani devono rivolgersi a Infolavoro del Comune della Spezia, oppure al Centro per l'impiego per avere maggiori possibilità di inserimento lavorativo".