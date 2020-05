Sono arrivati in porto altri dieci container di dispositivi per le strutture sanitaire

La Spezia - I Funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli della Spezia, hanno proceduto allo svincolo diretto di ingenti quantità di materiale sanitario importato e destinato alla Protezione Civile tramite la centrale di acquisto Consip. In particolare sono state sdoganate, per un valore complessivo di 1,5 milioni di euro: 63.000 tute isolanti in TNT; 59.500 schermi protettivi per il volto; 413.920 occhiali protettivi. L’ufficio ha inoltre proceduto allo svincolo diretto di: 17.400 dispenser a muro per disinfettante; 23.500 camici monouso. A maggio sono già state celermente svincolate: 1.320.000 mascherine chirurgiche; 291.000 mascherine FFP2/FFP3; 76.000 lenti e schermi protettivi per il viso; 66.080 camici e 11.292.350 guanti in nitrile, vinile e lattice. Prosegue incessante l’impegno dell’Agenzia per assicurare il rapido sdoganamento dei presidi medici e dei DPI occorrenti a fronteggiare l’emergenza COVID-19.



(immagine di archivio)