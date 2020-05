Sono arrivate le nuove divise per la vigilanza della base navale

La Spezia - Le nuove divise per gli addetti alla vigilanza dell'arsenale e del Centro di sperimentazione navale sono arrivate da quasi tre mesi, ma ancora non si parla di distribuirle al personale. La questione viene sollevata da FLP Difesa, che chiede una consegna in tempi rapidi: "La nuova fornitura sperimentale è attualmente in giacenza nei magazzini di Maricommi a Marola e ci risulta essere completa delle divise estive ed invernali ad eccezione dell’eskimo. La buona notizia ci è stata confermata, il 12 febbraio, dallo stesso direttore Giuseppe Sfacteria, che ringraziamo per il risultato ottenuto. E’ opinione di FLP Difesa, che le divise debbano essere, però, distribuite il prima possibile per porre fine ad una problematica che si trascina ormai da troppi anni e alla quale, finalmente, sembra essere stata data soluzione".

Per questo motivo il Coordinamento Provinciale ha scritto direttamente al Capo di Stato Maggiore di Marinanord, chiedendo che la distribuzione avvenga prima della calda stagione, in quanto la nuova divisa estiva eviterebbe quei disagi rappresentati più volte nel corso degli ultimi anni. I nuovi tessuti sono stati ottenuti dopo anni di battaglie per sostituire la vecchia lana delle divise, ancora normati dal un decreto regio del 1925.