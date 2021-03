La Spezia - In Liguria ad oggi sono stati somministrate il 70% delle dosi di vaccino ricevute dalla Regione Liguria, 157.981 su 226.180.

I liguri che hanno già ricevuto la seconda dose di Comirnaty e Moderna sono 47.752 ai quali si aggiungono i 10.169 che hanno ricevuto l'Astrazeneca in singola somministrazione, fra questi sono rispettivamente 6.303 e 1.072 ad aver ricevuto l'inoculazione in Asl5. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate in tutto 5.342 dosi.