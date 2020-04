Sono 140 gli spezzini guariti dal Covid-19

La Spezia - Da alcuni giorni i dati provenienti dagli ospedali liguri e dai reparti di Terapia intensiva fanno ben sperare, con numeri in calo pressoché costante. Ma non per questo si può cantare vittoria. Infatti il numero contagi continua a crescere, anche se in maniera decisamente più blanda rispetto a prima. Con il Covid-19 non si scherza: un ragazzo di 18 anni di Cremona ha lottato per giorni e giorni contro il virus sconfiggendolo con enorme sforzo, mentre sono centinaia i casi di pazienti con età al di sotto dei 65 anni che non ce l'hanno fatta. I posti disponibili in Terapia intensiva stanno lentamente crescendo, ma oltre a ridurre il rischio del contagio per evitare il default del sistema sanitario bisogna certamente evitare di mettere a repentaglio la vita di ciascuno di noi e dei nostri cari. Quindi abbassare la guardia rimane l'ultima delle cose da fare.



Da settimane i numeri sono la bussola con la quale la popolazione orienta il suo umore alla fine di ogni giornata. Le spiegazioni fornite dal politico o dal tecnico di turno a volte passano in secondo piano: la cultura del sospetto è sempre viva nell'animo italico, tanto che talvolta vengono anche messi in dubbio i numeri stessi.

E' stato fatto tante volte nel corso di questa epidemia, complice la confusione che ha regnato sin dai primi giorni dell'emergenza.

Da una parte si leggevano i numeri mostruosi della Lombardia e dell'Italia che sembrava poter seguire la stessa china, dall'altra si teneva un occhio sulle informazioni ufficiali a livello territoriale, per capire come stessero andando le cose nella propria città, nella propria provincia, fuori da quelle quattro mura in cui ognuno è stato costretto a rimanere.

Ma in alcuni casi il sistema ha subito degli intoppi e insieme al caos è cresciuta la preoccupazione.



E' stato il caso spezzino, dove nella prima fase dell'emergenza il numero provinciale dei contagiati era riportato solamente dalla Protezione civile nazionale (così come per tutte le province liguri) e dove il rapporto tra i casi e i decessi portava a pensare a una recrudescenza del virus unica al mondo. Intanto fioccavano le denunce (in forma confidenziale) di smarrimento di tamponi o di enormi ritardi nella consegna dei referti e abbiamo ipotizzato che non fosse tanto il numero dei morti ad essere più alto della norma, quanto il dato dei contagiati a non coincidere con la realtà. Il tutto nel silenzio assoluto dell'Asl 5, che alla Spezia, a causa dell'assenza di un ufficio stampa, parla per bocca di Alisa e dove i tentativi di contatto con i vertici si sono scontrati con il mutismo.

Sta di fatto che pochi giorni dopo i numeri provinciali, sempre comunicati pubblicamente solamente dalla Protezione civile nazionale, hanno iniziato a salire in un modo che sarebbe stato assai preoccupante se la mente non l'avesse immediatamente collegato ai probabili problemi connessi con gli esiti dei tamponi, ammessi alla fine dallo stesso binomio Asl 5-Alisa.



Infine, dall'8 aprile, mentre i dati dei ricoverati e dei pazienti in Terapia intensiva avevano iniziato a calare, finalmente la Regione ha iniziato a comunicare anche i numeri dei casi provinciali. Sulle prime si è notata una discrepanza, ma si trattava semplicemente di due dati differenti: Alisa comunica i casi positivi, mentre la Protezione civile nazionale comunica i casi totali, che comprendono anche decessi e guariti con due test consecutivi negativi.

Arriviamo così a oggi, a quasi un mese e mezzo dall'inizio dell'emergenza, giorno in cui il numero dei casi totali in provincia è salito a 725. Di questi 479 sono quelli attualmente positivi, 105 sono deceduti e - per mera sottrazione - 141 sono le guarigioni.

Cifre che portano a poter calcolare un tasso di letalità pari al 14,4 per cento, in linea con la media nazionale (13,2) e a un tasso di guarigione di poco inferiore e pari al 19,5 (a fronte del 24,7 nazionale). Va da sé che i casi attivi in provincia sono il 66 per cento dei contagiati dall'inizio dell'emergenza, un tasso leggermente superiore al 62 per cento nazionale.



Numeri da prendere con le pinze, oggi come un mese fa, ma che descrivono a grandi linee qual è lo stato di salute della nostra comunità e quali le capacità di contrastare il contagio e la malattia del nostro sistema sanitario.