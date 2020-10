Sommovigo, presidente Adoc: "Di Oldoini ricordo ingegno, professionalità e doti umane"

La Spezia - "Come presidente dell'Adoc della Spezia, mi unisco al cordoglio per la morte di un grande uomo: Renato Oldoni. Il nuovo virus ce lo ha portato via, rendendo la nostra città più povera.

Di lui desidero ricordare non solo l'ingegno e la professionalità, ma le sue doti umane, la sua simpatia e solarità.

Sono convinta che mancherà non solo ai suoi cari, ai quali porgo le mie condoglianze, ma a tutte le persone che come me hanno avuto la fortuna di conoscerlo.



Ciao Renato!"



Elisabetta Sommovigo

Presidente Adoc La Spezia