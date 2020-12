Solidarietà sotto i portici con i ragazzi dell’Itis

La Spezia - Il Covid-19 non può fermare la solidarietà. Con questo slogan, gli studenti dell’Itis “Capellini Sauro” della Spezia si sono dati appuntamento il 19 dicembre sotto i portici di piazza Europa. Insieme ai loro insegnanti di Religione hanno organizzato la consueta raccolta alimentare a favore dell’Emporio della Solidarietà, in una diversa modalità, sempre però in collaborazione con la Caritas, con la Fondazione Carispezia e con i distretti Socio Sanitari. A causa della pandemia, che costringe gli studenti a svolgere lezioni da casa in modalità a distanza, il rischio era quello di non poter fare la consueta raccolta alimentare a favore dell’Emporio. Ma la caparbietà dei ragazzi ha spinto gli insegnanti a trovare una strada nuova. Del resto, ogni giovane nel corso della storia ha sempre a suo modo contribuito al bene della società e per costruire un mondo migliore. Quello della raccolta natalizia era un appuntamento a cui i ragazzi proprio non volevano rinunciare, e così si sono messi a disposizione per rendersi utili. Così, in un piovoso sabato pomeriggio di fine dicembre, sotto i portici sono stati raccolti e poi consegnati a don Luca Palei, direttore della Caritas, più di seicento chili di prodotti, ora già disponibili presso la sede dell’Emporio della Solidarietà della Spezia in via Gramsci 276. Tra le prime persone che hanno donato qualcosa c’è stato un giovane musulmano, che ha raccontato di essersi trovato a sua volta nel bisogno. E che ora ha voluto contribuire subito per chi, e sono tanti, nel bisogno c’è oggi.