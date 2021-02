Solidarietà senza confini, Costa Magica dona cibo alle mense spezzine

La Spezia - Nuove consegne di cibi e bevande alle mense spezzine per le persone in difficoltà. La nave “Costa Magica”, che ha nel porto della Spezia uno dei suoi scali, ha effettuato la sua quarta donazione. Mezza tonnellata di cibo, stoccato a bordo in attesa di tempi migliori, è andata così alle mense dei frati francescani e della Caritas: pasta, succhi di frutta, cibi precotti di vario genere e dolci. Il carico è stato preso in consegna da padre Gianluigi Ameglio, “guardiano” del convento di Gaggiola e parroco della parrocchia “Stella Maris” del porto spezzino.