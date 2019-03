Solidarietà nel nome di Francesco: l'impegno dei volontari di Gaggiola

di Gianluigi Ameglio

La Spezia - Per la terza volta, alla Spezia, l’associazione “San Francesco onlus” ha partecipato con uno stand alla Fiera Campionaria di San Giuseppe. I frati francescani del santuario di Gaggiola e i volontari hanno fatto del loro meglio per rendere così ben visibile una realtà che non tutti conoscono, anche in ambito spezzino. E’ stato infatti possibile raccontare, anche attraverso fotografie, video, volantini e contatti diretti quello che, nonostante difficoltà o imprevisti, l’associazione compie ogni giorno: distribuire i pasti, anche da asporto per chi per motivi familiari o anche solo per pudore non mangia in mensa con gli altri, donare vestiti e giocattoli, parlare con persone sole o con famiglie che hanno bisogno di tutto, fornire coperte ai senza tetto, ascoltare i più fragili e soli, spesso anziani, ritirare nei supermercati gli alimenti in scadenza da impiegare nella mensa di Gaggiola e altro ancora. E’ stata anche occasione per annunciare la tradizionale grande festa di Sant’Antonio, che si svolgerà a Gaggiola dal 13 al 16 giugno, evento che attira la città e che rappresenta un momento per raccogliere fondi per il santuario e per le sue attività caritative e missionarie. L’azione dei volontari di Gaggiola, riuniti nell’associazione, si è evoluta dalla presenza timida e poco organizzata dei primi anni a quella di un gruppo di persone motivate e feconde. Anche la presenza costante dei frati risulta importante: i frati, insieme a tutti i volontari, hanno visto infatti moltiplicato l’entusiasmo, la rete di amicizie e di affetti indispensabili al progetto di una nuova società e di un nuovo modello di fraternità secondo l’ispirazione di san Francesco.