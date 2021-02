La Spezia - Ampie schiarite sulla costa e temperature in aumento con valori decisamente miti per la stagione. Questo il quadro delineato da Arpal per questa domenica che sarà dunque all'insegna del sole, con un chiaro richiamo alla primavera e massime che toccheranno i 17° nella nostra provincia. Qualche rannuvolamento nella giornata di domani non andrà comunque a intaccare una situazione che dovrebbe durare per buona parte della settimana.