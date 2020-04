Sogni al tempo del Covid, le magiche attività di Costanza e Nicole

La Spezia - L'obbligo di stare a casa mette a dura prova tutti. Nuovi momenti di convivenza con la famiglia e la necessità di trovare le attività giuste soprattutto per chi ha i bambini in casa che hanno il pieno diritto di divertirsi, imparare cose nuove. Ma cosa è adatto a un bambino? Quali giochi oppure iniziative possono aiutarlo magari con il sostegno di tutta la famiglia? La risposta a queste domande arriva dai social e da due donne: Costanza 24 anni spezzina e Nicole 23 anni di Gaeta. Sono due persone completamente diverse, si potrebbe dire agli opposti, ma con un'unica grande passione: i bambini.



La scintilla tra le ragazze è scoccata proprio tra un corso dell’università e l’altro. Nicole racconta: “Costanza inizialmente non mi stava tanto simpatica, era il mio opposto, estroversa e logorroica, ma si sa, gli opposti si attraggono”. Insomma, il tempo di conoscersi ed è nata una bellissima amicizia tra di noi nonché una florida collaborazione professionale.

Il loro progetto è nato sulla pagina Facebook Nicos.Homebaby ed offre molti spunti creativi: “ Il nostro progetto nasce dalla volontà di concretizzare i nostri studi e in particolare modo dalla voglia di metterci in gioco e di far conoscere il mondo dell’educazione.

Cerchiamo nel nostro piccolo di eliminare gli stereotipi legati all’infanzia e diffondere la consapevolezza dell’importanza che ricoprono i primi anni di vita. Ogni giorno proponiamo un’attività differente in relazione all’area di sviluppo sulla quale vogliamo lavorare, come per esempio la parte psicomotoria, psicofisica, cognitiva. Ogni settimana pubblichiamo il Weekly Plan all’interno del quale vengono riportate tutte le attività che verranno svolte nel corso della settimana in modo tale da permettere a chi ci segue di organizzarsi al meglio. Inoltre, oltre alla parte pratica dei bambini, dedichiamo un giorno alla settimana alla parte più teorica riguardante le attività svolte. Mentre la domenica ci mettiamo a completa disposizione per rispondere alle domande e alle curiosità riguardanti l’ambito educativo”.

Anche se la pagina si è sviluppata nell’emergenza quando tornerà tutto normale non si fermeranno: “Alla fine dell’emergenza continueremo a dedicarci alla pagina - raccontano -. Torneremo a studiare per poter finire i nostri studi e laurearci ma soprattutto torneremo dai nostri bambini ai quali facevamo da baby-sitter a Roma. Ci saranno più impegni ma questo non ci spaventa. Abbiamo voglia di aggiornarci e migliorarci e il tanto lavoro ci stimola a fare sempre di più”.

Non solo attività educative e didattiche ma anche la capacità di fornire i consigli giusti agli adulti in casa: “I genitori accolgono con entusiasmo le nostre proposte e questo inevitabilmente ci rende felici ma soprattutto ci dà la carica per continuare a lavorare. Condividono con noi i loro lavori, ci chiedono consigli su cosa fare o non fare in determinate situazioni. Si mettono “in gioco” e questo è una conquista per noi”.



Con l’arrivo dell’emergenza, la squadra si è rafforzata... via web: “Entrambe, come tutti, in questo momento difficile - raccontano -, siamo nelle nostre rispettive città a casa e stiamo cercando di trarre il lato positivo da questa situazione, vedendola come un’opportunità per passare del tempo con le nostre famiglie, ovviamente non vediamo l’ora di poter tornare a Roma insieme. In questo periodo studiamo, seguiamo le lezioni on-line proposte dall’università, e scriviamo la tesi. Dovremmo laurearci a breve. Siamo entrambe bambine dentro, un po' come tutti, quindi parte del nostro tempo lo dedichiamo a Nicos.Homebaby, la nostra pagina, alle attività da proporre, e ci divertiamo anche noi eseguendole e mostrandole. Pratichiamo attività sportiva a casa, anche perché mens sana in corpore sano".



Casa, radici. Elementi che influiscono su tutto il ciclo vitale. Costanza e Nicole raccontano cosa rimane delle loro terre ogni volta che si rimettono in gioco con nuove iniziative.

“Ho vissuto 13 anni su 24 alla Spezia - racconta Costanza, ma qui è la mia base sicura, dove ho tutta la mia famiglia e i miei parenti ai quali sono molto legata. Amo viaggiare, ho fatto esperienze lavorative tra il Canada, Miami, Newcastle, e ho svolto il tirocinio in Tanzania, esperienze che parlano di me e di quello che vorrei fare nella vita. La Spezia sicuramente è stato il trampolino di lancio in quello che spero sarà la realizzazione del sogno che ho da quando sono piccola. Amo questa città, il piccolo grande paese, che mi ha fatto capire che scoprire, viaggiare e conoscere le altre culture, in particolare la differente educazione nelle varie parti del mondo, riuscendone a farne parte per un lungo o breve periodo di tempo sia per me la cosa che più mi arricchisce. Questo anche grazie all’aiuto della mia famiglia, che riesce sempre a sostenermi e supportarmi”.

“Sono molto legata alla mia città, è il luogo in cui sono nata e mi sono formata come persona. Rappresenta una piccola grande famiglia dove tornare quando ho voglia di staccare la spina - racconta Nicole -. Mi ritorna in mente la frase di Pavese “Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”.

“La cosa che accomuna entrambe, nonostante la distanza tra le nostre città di origine, è il mare - raccontano -. Quando siamo a Roma, nonostante sia una bellissima città, molto frenetica e ricca di opportunità è sicuramente la cosa a cui pensiamo di più. Siamo entrambe abituate a non essere a casa spesso, quindi nonostante l’abitudine, i genitori occupano grande parte del nostro cuore, essendo anche grande fonte di ispirazione e dei veri e propri stimoli per il raggiungimento dei nostri obiettivi”.