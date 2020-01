Sofia Prendin è la prima nata del 2020 al Sant'Andrea

La Spezia - Si chiama Sofia Prendin, pesa 2,9 chilogrammi ed è la prima nata del 2020 alla Spezia. La piccola Sofia, è venuta alla luce alle 9.06 del 1° gennaio all’Ospedale Sant'Andrea. La mamma, Arianna Pallotti, è stata assistita dall’ostetrica Teresa Viglirillo. Questo pomeriggio l’assessore Anna Maria Sorrentino ha fatto visita alla bambina, alla mamma Arianna Pallotti e al papà Marco Prendin, portando l’augurio e il saluto dell’Amministrazione comunale. Ai genitori è stata donata la pergamena ricordo del Comune e un buono del valore di 100 euro da spendere nell’acquisto di prodotti per l’infanzia.



L’assessore Sorrentino ha poi fatto visita anche all’ultimo nato del 2019, il piccolo Raffaele, venuto alla luce alle ore 10.04 del 31 dicembre. Raffaele pesa 3,700 chilogrammi e i genitori Beatrice Francesconi e Marco Carpentieri sono rientrati dalla Germania, dove vivono, per far nascere il piccolo Raffele alla Spezia. Raffaele porterà il cognome sia della mamma sia del papà: Raffaele Francesconi Carpentieri. Ad assistere la mamma era presente l’ostetrica Donata Caccioli.



Più in generale è una notte di nascite tutte al femminile quella del Capodanno 2020. La prima nata in Liguria si chiama Margherita, è nata a Genova al Policlinico San Martino 28 minuti dopo la mezzanotte. Margherita è seguita da Luce, venuta al mondo alle 00.49 all'ospedale San Paolo di Savona e da Kristel, nata a Imperia, alle 4.37. Quarto posto per una bimba nata alla Spezia alle 9.06.