Soffre l'abbigliamento e il "food" va alla grande. Tempo di bilanci in città

La Spezia - Tempo di bilanci in una città che cambia. Con l’estate finita è il momento di fare per un attimo il punto della situazione e capire quale sarà la direzione con un occhio particolare al tessuto economico della città che passa per negozi, mercati e piazze. A discuterne con Città della Spezia è l’assessore al Commercio e allo Sport Lorenzo Brogi.

Partendo dal cuore della città, in molti hanno notato una serie di nuove aperture in centro e il settore nel quale si stanno radicando maggiormente le nuove attività, che passano dall’Ufficio del Commercio del Comune, rimane il food. Non solo cibo ma anche strutture ricettive in genere, vedi gli affittacamere.

“Molte imprese giovani - ha spiegato Brogi - si stanno specializzando nella somministrazione, sono per la maggior parte composte da tre soci e puntano soprattutto nei settori turistico e ricettivo. In questi casi però c’è una particolare attenzione nella somministrazione di bevande e alimenti, potremmo dire che si tratta della fetta di mercato degli aperitivi. Al contempo aumentano i bed and breakfast”.

Se si denota dunque la nascita di nuove attività l’assessore nel fare un bilancio della stagione aggiunge: “Non possiamo comunque nascondere il fatto che il settore dell’abbigliamento continua a d avere una serie di difficoltà. La ripresa continuiamo a vederla in altri settori come appunto quello del food. E’ ovvio che in base alla domanda cambia l’offerta. Nel complesso mi sembra che la città sia stata molto viva in questi mesi. Mi sento di dire che sta dimostrando di avere grandi potenzialità e che piano piano si sta riprendendo”.

Qualche novità arriva anche dal fronte dei mercati, in particolare per quello di Piazza Cavour per il quale alla fine del mese ci sarà un incontro che potrebbe sancire la fine dei confronti e l’avvio definitivo verso un’autentica rivoluzione. Qualcosa comunque si sta muovendo già sul piano commerciale.

“Con gli operatori stiamo raggiungendo la quadra per quanto riguarda il progetto – ha aggiunto l’assessore – faremo un’ultima riunione questa settimana. Al contempo alcuni operatori di Piazza Cavour hanno fatto richiesta di poter rimanere aperti anche il martedì pomeriggio, oltre che il venerdì, per il quale abbiamo già dato il nulla osta. Questo significa che la piazza gira anche in funzione del turismo. Per quanto riguarda il mercato del venerdì dopo la prova, che ha funzionato per il 90 per cento, della nuova tracciatura a giugno ora la riprenderemo per applicare alcuni accorgimenti per garantire lo scorrimento centrale”.



Fatto il bilancio si pensa ai prossimi mesi. “Riproporremo la festa di Halloween - ha aggiunto – che si conferma un appuntamento consolidato. Poi penseremo a come abbellire la città per le luminarie natalizie e abbiamo già emesso il bando e studieremo qualche idea commerciale legata a promozione e sconti. Ne discuteremo chiaramente con il Civ per coinvolgerli in nuove iniziative che vanno create insieme. Sempre per il periodo natalizio stiamo cercando di intercettare progetti di qualità come l’anno scorso. Intanto ci stiamo preparando per dicembre con l’arrivo di 3mila persone per la “1° prova Gran Prix Kinder +sport Under 14 di Fioretto”. Porterà grande linfa alla città”.