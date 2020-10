Soddisfazione della Cisl per l’elezione di Linari come Ris di Esselunga

La Spezia - Grande soddisfazione da parte della Fisascat Cisl per l’elezione a Rls (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) di Cristian Linari (Rsa della Fisascat Cisl) presso il punto vendita Esselunga di corso Nazionale alla Spezia.

«Ottantuno lavoratori su ottantatré complessivi votanti - sottolinea Mirko Talamone, segretario provinciale Fisascat Cisl – hanno scelto di eleggere il nostro rappresentante della sicurezza con un grande dato di partecipazione. Questo risultato ci responsabilizza sui temi della salute e della sicurezza sul lavoro nei confronti degli addetti a cui va il nostro sincero ringraziamento in questo periodo di non facile di ripresa e diffusione del Covid-19».

Prosegue Talamone: «Il rispetto delle regole, come dei protocolli aziendali, deve essere fondamentale se si vuole evitare che il virus si propaghi pericolosamente nei luoghi di lavoro. Allo stesso tempo il confronto con l’azienda deve essere sempre attento e puntuale nei casi di tracciamento di eventuali positività».