Social network, per conoscerli e usarli con consapevolezza

La Spezia - In seguito all'ampio consenso riscosso nelle precedenti edizioni, la più importante e imponente campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia di Stato e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete dopo essere partita da l’Aquila il 16 settembre scorso domani farà tappa alla Spezia. L'iniziativa si svolgerà al Molo Italia dalle 8.30 alle 15 e sarà rivolta alle scuole del territorio. All’interno del Truck della Polizia Postale saranno ospitate a rotazione le scolaresche dei seguenti Istituti per il previsto momento di formazione: Liceo Classico “L. Costa” della Spezia; Istituto d’Istruzione Superiore “G.Cappellini/N.Sauro” della Spezia; Istituto Comprensivo ISA 20 - Scuole Medie di Ceparana; Istituto Comprensivo N. 5 – Scuole Medie “Anna Frank” della Spezia; Istituto Comprensivo ISA 1- Scuole Medie “J.Piaget” della Spezia; I.P.S.A.R. “G. Casini” della Spezia.



Alle 10.30 ci sarà un breve momento istituzionale con le Autorità locali accolte dal Questore e dal Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Genova Dr.ssa Tiziana Pagnozzi. “Una Vita da Social” è un progetto sempre al passo con i tempi delle nuove generazioni, co-finanziato dalla Commissione Europea, che nel corso delle edizioni precedenti ha raccolto un grande consenso: gli operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni

hanno già incontrato milioni di studenti sensibilizzandoli sull’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie ed aiutandoli con consigli sempre puntuali e attuali. Ancora una volta quindi le Istituzioni scendono in campo per un solo grande obiettivo: ”fare in modo che il dilagante fenomeno del cyberbullismo e di tutte le varie forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto delle tecnologie, non avvengano più ”.