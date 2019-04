Soccorso in mare, i vigili del fuoco spezzini fanno scuola

La Spezia - Questa settimana i Vigili del Fuoco della Liguria sono stati impegnati in un retrainig dedicato alla componente SA (Soccorritori Acquatici), unità specializzate nel soccorso in mare, fiume e più in generale in ambito alluvionale. Gli operatori sono stati impegnati per tre giornate in attività di addestramento e mantenimento delle abilità acquisite: nuoto ed esercizi di soccorso in piscina ed in mare con l'assistenza della componente nautica del distaccamento di Genova, conduzione e soccorso con la moto d'acqua ed i gommoni. Nell'ultima giornata è stata presentata ai soccorritori la nuova imbarcazione per il soccorso in zona alluvionale denominata "RWR mod. Spezia" in dotazione al Comando provinciale della Spezia. Nell'occasione erano presenti anche il Direttore Regionale Ing. Claudio Manzella ed il Comandante Provinciale Ing. Leonardo Bruni che hanno espresso i più vivi compiacimenti per l'attività di ricerca e sviluppo svolta dagli uomini del Comando spezzino proprio sul nuovo natante da soccorso in dotazione.



