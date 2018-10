Soccorso acquatico, esame superato per tredici vigili del fuoco

La Spezia - Questa mattina ,presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco della Spezia si è concluso il corso interregionale di "Soccorso Acquatico" svolto presso il Centro Logistico di Supporto Areale dell'Aeronautica Militare ,sede anche dell'O.N.F.A ( Opera Nazionale Figli degli Aviatori) Istituto " U. Maddalena" di Cadimare (SP).



I 13 Vigili del Fuoco partecipanti, appartenenti ai comandi della Liguria e della Lombardia, affiancati da 5 istruttori e seguiti dallo staff didattico-logistico hanno appreso nozioni e tecniche di intervento in ambito acquatico,al fine di garantire una tempestiva e qualificata azione di salvataggio fin dai primi minuti dell'evento che, ricordiamo, essere i più importanti per la salvaguardia della vita umana . La crescente problematica legata ad eventi idrogeologici, ha richiesto al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, di elaborare un percorso formativo specifico, che permetta agli operatori di lavorare in sicurezza in eventi sia alluvionali che di ordinaria emergenza legata all’ambiente acquatico.



Gli allievi hanno brillantemente superato gli esami finali, teorici e pratici previsti dal percorso formativo che ha avuto come cornice il Golfo della Spezia, dalle falesie dell'Isola Palmaria alle insenature della costa tra Lerici e Fiascherino, con sessioni previste anche in orario notturno. La sessione notturna ha ospitato anche un addestramento per il personale SA ( Soccorritori Acquatici) già formato , supportati dal nucleo SAPR ( Sistemi Aereomobili a Pilotaggio Remoto),che dotati di un drone con telecamera termica ha implementato la sorveglianza sul personale impegnato nelle manovre.



Alla presenza di alcuni funzionari, del Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Ing, Leonardo Bruni e del Comandante Colonnello Lopes Massimiliano della base dell' Aereonautica Militare di Cadimare si è svolta la cerimonia della consegna degli attestati di conseguimento dell'abilitazione di "Soccorritore Acquatico".



Grande soddisfazione è stata manifestata da tutti i partecipanti per l'alto livello di professionalità e competenza espresso, in particolare il Comandante VVF Bruni ha voluto ringraziare i discenti per la disponibilità dimostrata e lo staff didattico-logistico per l'impeccabile organizzazione messa in campo.



Il Comandante A.M. Lopes ha avuto parole di elogio per il personale VF ospite della base, per la serietà e la discrezione durante la permanenza e, vista l'elevata sinergia e collaborazione espressa in questa come in precedenti occasioni.