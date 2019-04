Smottamento a Ruffino, si cercano le risorse per un intervento rapido

Necessario un sistema di micropali. Dal Comune: "Acque torbide del 4 aprile non direttamente connesse alla discarica.

La Spezia - Il 4 aprile scorso a seguito delle intense piogge che hanno colpito la città si è verificato uno smottamento nella zona di Ruffino. I tecnici comunali sono intervenuti con una procedura di somma urgenza per garantire il ripristino della sede stradale interessata dallo smottamento ed effettuare un sopralluogo per esaminare la situazione. "A seguito dell’accertamento i tecnici hanno valutato che per la risoluzione del problema, che da anni affligge la zona e che nessuno ha mai risolto, sia necessario realizzare, sulla parte collinare di Ruffino, una paratia in micropali. L’importo stimato è di oltre 80 mila euro. Risorse che si stanno cercando nell’ambito della programmazione esistente per consentire un rapido intervento", si legge nella nota diffusa da Palazzo civico.



Per quanto riguarda invece il fenomeno di colorazione marrone delle acque del Golfo segnalato da alcuni cittadini, il Comune precisa che "questa situazione si verifica dopo ogni evento alluvionale analogo a quello del 4 aprile, in particolare dopo lunghi periodi di siccità. Un fenomeno naturale connesso al trasporto solido di materiale terroso di tutti i canali che sfociano nel golfo a partire da Cadimare fino ad arrivare a Santa Teresa e non direttamente connesso alla discarica".



"Cerchiamo di essere sempre celeri nel trovare soluzione e pronti ad ogni tipo di intervento - ha dichiarato l'assessore all'ambiente Kristopher Casati - vicini ad ogni cittadino in particolare a quelli che risiedono in quartieri particolari. La zona di Pitelli/Ruffino è una di quelle. Li ha sede la “famigerata” discarica che rappresenta una ferita aperta mai rimarginata che ancora oggi crea tanta preoccupazione nei cittadini. Anche di quelli che negli anni passati hanno rivestito a vario titolo ruolo di amministratore. Ci faremo carico anche di questa situazione con le scarse risorse a nostra disposizione, tentando di porre rimedio ad anni di incuria".