Smartphone "sostituto emotivo" anche per gli spezzini

La Spezia - Benedetta tecnologia. Nei mesi di chiusura totale avere un cellulare, smartphone, pc funzionanti e una buona connessione ha fatto la differenza per chi doveva lavorare, studiare e più semplicemente sentire più vicini chi era lontano. Se questi sono gli aspetti migliori della faccenda da non sottovalutare è anche la dipendenza che questi sistemi possono creare e nella peggiore delle ipotesi creare anche stati d'ansia. Una recente ricerca svizzero-spezzina ha cercato di scattare un'istantanea di questa dipendenza (Città della Spezia ne aveva parlato qui). Ora però è il momento di capire com'è andata a finire.

Il progetto è nato dal libro “Dieta digitale dei sette giorni” di Alessandro Trivillini, ricercatore della Supsi e divulgatore. A dare qualche informazione in più sull'esito è la ricercatrice spezzina, Sonia Cenceschi. Che lavora alla Supsi ma in questo caso ha portato avanti assieme a Trivillini il progetto come autonoma.



“Il sondaggio “Benedetta Tecnologia” è stato pubblicato l’8 aprile scorso, ed è rimasto accessibile fino al 4 maggio. In totale hanno partecipato 646 persone di lingua italiana, di cui moltissimi dalla provincia della Spezia- spiega la ricercatrice spezzina Sonia Cenceschi -. I partecipanti spezzini sono stati almeno 85, circa il 13 per cento di coloro che hanno completato il sondaggio sul territorio nazionale e in Cantone Ticino. Molti hanno lasciato i loro contatti e avranno ricevuto il report finale via mail, ma approfitto di questa sede per ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno scelto di regalarci un po’ del loro tempo. Ottantacinque è un numero importante, che sottolinea come il tema interessi molto anche a livello locale. Del resto i dati confermano il trend pronosticato, fotografando una realtà che necessità di una maggiore attenzione per l’igiene digitale, specialmente dopo un periodo di isolamento che ha sicuramente scardinato le nostre abitudini sociali e relazionali.”



“Dai risultati - prosegue Cenceschi - sono emerse alcune tendenze che vale la pena mettere in evidenza e che sono visionabili nella loro interezza nel report completo disponibile su www.dietadigitale.ch/risultati. Circa il 70 per cento dei partecipanti dichiara di aver aumentato l’utilizzo dello smartphone, ed il 42 per cento dichiara che il lavoro o lo studio a distanza hanno cambiato molto le proprie abitudini tecnologiche. Gli effetti negativi sono riscontrabili soprattutto nella sfera emotiva, nella manifestazione di maggiore ansia, aggressività, ed isolamento nel momento in cui veniva a mancare la connessione col mondo esterno: batteria scarica, attesa di messaggi, videochiamate. Lo smartphone si rivela quindi il sostituto emotivo, l’oggetto ponte che placa le sensazioni negative e che vale la pena tenere acceso sempre, anche di notte (71 per cento)”.



“Del resto - conclude la ricercatrice spezzina - lo studio poneva domande dirette basate su una percezione personale. Tenendo conto di questo è evidente che la quarantena ha acuito dei comportamenti già conosciamo, ampiamente dettagliati nella letteratura scientifica. Tuttavia, non possiamo certo pretendere di abbandonare lo Smartphone ora che esso è parte integrante della società in maniera così pervasiva. Il nodo centrale è sempre saperci porre la domanda Siamo noi a usarlo o è lui ad usare noi?, nell’ottica di una fruizione consapevole.”