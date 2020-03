Smart City Index, la Spezia 22esima

La Spezia - Nella quinta edizione dello Smart City Index di EY 2020 che analizza lo sviluppo infrastrutturale delle città italiane, la Città della Spezia è risultata 22° su 109 città italiane e prima in Liguria.



“La Spezia prima in Liguria per lo sviluppo infrastrutturale e sostenibile, 22° in Italia secondo lo studio dello Smart City Index di EY 2020 – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – grande soddisfazione perché significa che la strada che abbiamo imboccato è quella giusta. L’analisi incrocia diversi indicatori quali la capacità di innovazione, la sostenibilità urbana e come le città integrano il rapporto fra trasporto, energia e ambiente. Dai risultati fotografati da Smart City Index è chiaro che la nostra Città si trova così in alto nella classifica nazionale perché la nostra nuova politica di sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e infrastrutturale sta dando i suoi frutti. Da quando ci siamo insediati abbiamo sempre puntato sulla tutela dell’ambiente, sia in termini di ciclo rifiuti sia nel trasporto pubblico locale sia nella riduzione dell’inquinamento del mare e atmosferico. Grazie alla rivoluzione del ciclo dei rifiuti, infatti, il Comune della Spezia ha una percentuale di raccolta differenziata pari al 75%, venti punti sopra la media nazionale: un dato che certifica ancora una volta un cambiamento anche in termini culturali della Città che riflette un vantaggio economico per tutti con l’abbassamento in bolletta della TARI. Con lo stesso spirito, stiamo traguardando un cambiamento infrastrutturale delle fognature: la Città non era completamente collegata con la diretta conseguenza di uno scarico in mare. Anche in questo siamo intervenuti e siamo tutt’oggi al lavoro per completare le infrastrutture necessarie e salvaguardare il nostro mare. Come trasporto pubblico locale, abbiamo investito in nuovi modelli di autobus, tutti euro 6 con le più basse emissioni inquinanti, ringiovanendo il parco macchine non solo in termini anagrafici ma soprattutto tecnologici. La vittoria del bando del Ministero delle Infrastrutture che ci garantirà un finanziamento di oltre 38 milioni di euro sarà fondamentale per traguardare la Città nei più alti standard europei: era dal 2006 che non veniva redatto un nuovo PUMS e oggi, con la vittoria del bando, abbiamo la possibilità di realizzare nuove linee filoviarie ed estensione delle linee esistenti per il potenziamento del servizio cittadino e continuare a investire sulla sostenibilità ambientale. Questa la linea dell’Amministrazione che ad oggi ha già portato a questo risultato registrato da Smart City Index ma che, sono certo, grazie alla vittoria del bando MIT e alle politiche messe in campo in questi anni saremo in grado di migliorare ancora”