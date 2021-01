Slitta alla primavera la fine dei lavori del parcheggio di Via del Popolo

La Spezia - Sarà completato in primavera il cantiere per la realizzazione del parcheggio pubblico a servizio della nuova biblioteca Beghi. L’emergenza coronavirus e le avverse condizioni meteo dei mesi scorsi hanno infatti rallentato i lavori, che avrebbero dovuto essere conclusi in questi giorni. Nell'area troveranno spazio oltre quaranta stalli a servizio non solo della biblioteca ma anche di tutto il quartiere.



Oltre alla realizzazione di zone verdi, illuminazione e videosorveglianza, verrà messo in atto il ripristino del sottopassaggio diretto tra Via Carducci e Via del Popolo. Inoltre, è prevista anche la strada di collegamento fra Via Carducci e Via del Canaletto per evitare il semaforo di Via Giulio della Torre così da snellire maggiormente il traffico.

Il progetto, finanziato con oltre 500mila euro messi a disposizione dallo Stato attraverso il bando periferie, è inserito nel progetto più generale di riqualificazione e risanamento dei quartieri fronte porto Canaletto, Fossamastra e Pagliari.