Sinistra: "Niente cadaveri su torta Salvini". Il pasticcere: "Soddisfatto"

La Spezia - La vulcanica attività social del ministro e leader leghista Matteo Salvini l'altra sera ha recapitato sugli schermi dei tanti seguaci anche uno scatto del 'Capitano' con una mega torta a lui dedicata. Simboli del partito, lo slogan 'Prima gli italiani' e un pupazzetto che raffigura il vice premier formato Burt Reynolds a cavalcioni sulla sua fedele ruspa. “Grazie ai pasticceri di La Spezia che mi hanno dedicato questa torta spettacolare”, ha scritto Salvini, capitato nel capoluogo levantino per un comizio serale dopo essere stato a Genova per l'anniversario del Morandi (tappa intermedia a scendere, Recco). Il dolce salviniano ha incassato una messe di apprezzamenti sui vari canali attraverso i quali viaggia la voce dell'uomo politico che, pur con in tasca oltre un terzo del consenso dell'elettorato, in questi giorni sta vivendo più di un travaglio sul filo del leninista Che fare?.



L'episodio dolciario è risultato amaro per alcuni nomi del mondo progressista spezzino, parte dei quali casaccati Arci, come la presidente Stefania Novelli e il suo predecessore Antonella Franciosi. “Gentili Pasticceri Spezzini - scrivono Novelli, Franciosi, Alessandra Alessandri, Marco Sani, Stefania Novelli, Adriana Pellegrini, Licia Vanni, Anne Marie Fanelli, Mariangela Giunta, Giuseppe Tattoli, Ilaria Begliomini, Giampaolo Ragnoli - abbiamo potuto notare i ringraziamenti pubblici che vi sono stati tributati da Matteo Salvini per una torta di cui egli lascia intendere lo abbiate omaggiato in occasione della sua venuta in città. In buona sostanza Salvini pare mostrare il vostro dolce come una compensazione per i fischi che larga parte della città gli ha tributato. Sulla torta fa mostra di sè una ruspa capitanata dallo stesso Salvini e un cartello con la scritta prima gli italiani. Ecco volevamo sapere se effettivamente quello che lascia intendere Salvini è vero, cioè se effettivamente i Pasticceri Spezzini, forse tramite una loro associazione di categoria, hanno dedicato questo sentito omaggio al Capitano e nel caso segnalare loro che si sono dimenticati di esporre sulla torta i cadaveri di coloro che cercano di raggiungere le nostre coste. Se invece Salvini mistifica i fatti, saremmo interessati a leggere una dichiarazione pubblica che lo smentisse”.



Di fatto, una risposta chiarificatrice – unita una soddisfatta 'rivendicazione' – arriva da chi quella torta l'ha minuziosamente realizzata, cioè Maurizio Montebello, dell'omonimo panificio pasticceria di Castelnuovo Magra. “I 'mi piace' sui social network contano come i soldi del Monopoli – spiega a CdS – però, insomma, su Instagram quella foto ne ha presi più di 100mila, raramente Salvini ci arriva, vuol dire che a tanti è piaciuta. In ogni caso l'ho fatta per lavoro, mi è stata commissionata. È una soddisfazione vedere che fra tanti sono stato scelto io. E non credo sia un reato farsi una foto abbracciando Salvini”. E già, perché Montebello, sulla pagina Facebook della sua nota attività, ha diffuso uno scatto assieme al ministro e alla torta 'incriminata'. E se la cosa gli ha fatto incassare complimenti e sorrisi, gli ha anche scatenato contro il malumore di tanti antisalviniani, che non hanno esitato a bacchettarlo. C'è chi si dichiara pronto ad alzarsi all'alba per impastare pur di non andare a comprare il pane da Montebello, chi assicura che non ordinerà più dolci. Altri commentano con l'indigenissimo hashtag #salvinibelini. Già la scorsa estate la prolifica attività del panificio pasticceria si era intrecciata alla vita politica, visto che fu proprio Montebello a rifornire la scorpacciata competitiva di piazza organizzata in Piazza Matteotti a Sarzana, finita nel mirino di chi la considerava una kermesse di dubbissimo gusto.