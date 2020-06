Sindaco e assessore incontrano gli alunni di quinte elementari e terze medie

La Spezia - L’Amministrazione Peracchini ha organizzato un incontro con i bambini delle quinte elementari e delle terze medie che frequentano gli istituti scolastici della Spezia, che al termine di questo anno scolastico, interrotto a causa dell’emergenza Covid, non avrebbero avuto diversamente modo di salutarsi e ritrovarsi tutti insieme.

Il primo appuntamento è fissato per domani mattina, mercoledì 17 giugno, in piazza Europa. Il Sindaco Pierluigi Peracchini e l’Assessore ai Servizi Educativi Giulia Giorgi incontreranno i bambini della scuola primaria e media Isa 8 e Isa 7.

In particolare alle ore 10 è previsto l’incontro con gli alunni della classe 5°A e della 5° B Isa 8 del Favaro (è prevista la presenza di 52 alunni accompagnati dalle insegnanti), mentre alle ore 10.30 il Sindaco Peracchini incontrerà i bambini della classe 5° A (in tutto 27) e della 5° B (sempre 27) della scuola primaria di Isa 7.

Alle ore 11 è infine previsto l’incontro con gli alunni della scuola media, in tutto 19, della classe 3° A di Isa 7.