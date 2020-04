Sindacati verso il 25 Aprile: "Bella ciao e tricolori ai balconi"

La Spezia - “Anche quest’anno, in un momento particolarmente delicato e difficile per la nostra Repubblica, CGIL CISL UIL hanno ritenuto opportuno, più che mai, non dimenticare uno dei valori centrali che l’hanno fondata, aderendo all’appello dell’ANPI per una grande manifestazione virtuale in occasione della ricorrenza del 25 aprile”. Così in una nota congiunta le tre sigle sindacali che aggiungono: “Per la nostra città, particolarmente significativa, è sempre stata la fiaccolata che ogni anno si teneva nel quartiere di Migliarina in ricordo della deportazione dell’ottobre del 1944 dei nostri concittadini da parte dei Nazifascisti e, se pure virtualmente, CGIL CISL UIL saranno presenti nel ricordo di quegli orrori per non dimenticare mai. Nella giornata del 25 , alle ore 15.00, l'ora in cui ogni anno parte a Milano il grande corteo nazionale, sarà data vita ad un Flash Mob, in cui saremo chiamati a esporre dalle finestre e dai balconi il tricolore e ad intonare “Bella ciao”.

“Questa modalità permetterà di collegare il ricordo della nostra libertà – che deve sempre essere tenuto vivo – con la necessità di essere più solidali ed equi, concetti che da sempre appartengono al nostro DNA”.