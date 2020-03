Sindacati scrivono a Marina, Prefetto e Procura: "Sicurezza per addetti alla vigilanza"

La Spezia - FP Cgil, Cisl Fp e Uil Pa hanno inviato una lettera al Comandante Marittimo Nord, Ammiraglio Giorgio Lazio, al Prefetto della Spezia, Dottor Antonio Lucio Garuffi e al Procuratore capo della Repubblica della Spezia, Dottor Antonio Patrono, per segnalare che gli addetti al servizio di A.S.V. (Addetti ai Servizi di Vigilanza) operanti presso i varchi della Base Navale, lamentano il mancato rispetto delle norme previste dalla Direttiva n° 2/2020 emanata da Ministero della Funzione Pubblica, nella quale sono indicati i DPI da adottare per il contenimento del contagio da covid-19.



“Le due circolari emesse dal Comando Marittimo Nord, nelle parti in cui viene raccomandato di mantenere le distanze di sicurezza- scrivono i Sindacati- non possono però essere applicate nel lavoro quotidiano. Le dimensioni minime dei corpi di guardia non consentono di stare al metro di distanza previsto; così come le operazioni di controllo dei documenti del personale in entrata, che spesso vanno eseguite da distanza ravvicinata. Per questi motivi, dopo svariate richieste avanzate per la fornitura di mascherine adeguate, registrando che a tutt’oggi questi DPI non sono stati forniti ai lavoratori, così come non è prevista ad oggi un’adeguata sanificazione dei locali nei cambi turno dei posti di guardia, diffidiamo il Comando dal continuare a non applicare al personale A.S.V. la norme contenute nella Direttiva.”



Concludono i Sindacati: “Ricordiamo che il Comando dell’Ente, rappresentante la parte datoriale, ha la responsabilità della tutela della salute del personale ed è pertanto direttamente responsabile di eventuali danni ad essa arrecati dall’applicazione di disposizioni non rispondenti alle norme emanate, tra le altre, quelle per il contenimento del contagio da covid-19.”