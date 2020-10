Sindacati proclamano lo sciopero del personale sanitario

La Spezia - Sciopero nazionale di 24 ore degli infermieri e di tutto il personale sanitario non medico afferenti alle qualifiche contrattuali del Comparto della Sanità proclamato per la giornata del 2 novembre 2020 dall’Associazione sindacale Nursing Up, cui hanno aderito COINA e ADI. Ai sensi della legge n° 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni Asl 5 informa la cittadinanza che lo sciopero inizierà alle 7 del 2 novembre 2020 e si concluderà alle 7 del 3 novembre 2020. L’azienda assicurerà, negli ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla popolazione.