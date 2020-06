Sindacati ad ASL: "Vere assunzioni e strumenti ai medici di famiglia"

La Spezia - Venerdì 5 giugno i sindacati e i vertici dell'ASL si siederanno ad un tavolo per iniziare ad affrontare tutte le questioni lasciate in sospeso. Dopo tre richieste andate a vuoto, sottolineano i rappresentanti dei lavoratori, finalmente avverra un faccia a faccia molto atteso. In questi mesi ai temi “storici” della sanità spezzina si sono venuti ad aggiungere tutti gli eventi legati alla pandemia. “Ospedale Covid e ospedale Covid free, mancanza di personale, scarsità di dispositivi di protezione per il personale Coopservice, pochissimi tamponi tra i sanitari – snocciola alcuni dei temi Luca Comiti della CGIL -. La gestione ha evidenziato falle gravissime. Gli operatori, sia del sistema sanitario che degli appalti, sono stati lasciati da soli. La loro salute è stata messa a serio rischio. E il motivo è da ricercare a nostro avviso nelle decisioni unilaterali prese da ASL senza tenere in considerazione le linee guida nazionali. Vorremmo capire per quali motivi”.

L'antipasto va in streaming durante un incontro con la quarta commissione consigliare, che continua così a scavare a fondo in un ambito che è in cima alle preoccupazioni della cittadinanza non da oggi. “L'aver dilatato il momento per un incontro ha peggiorato alcuni problemi che erano già presenti nella sanità spezzina – sottolinea Mirco Talamone della CISL -. Venerdì chiederemo conto di questo, ma anche di come si vuole affrontare questa fase 2. Ci sono migliaia di attività rimaste in coda e vorremmo capire come ASL pensa di poter recuperare il tempo perduto a causa della pandemia”. Si parla di 14mila visite in sospeso, ma rimane da capire anche il destino di quegli operatori che sono spostati tra il Sant'Andrea e in San Bartolomeo e che ancora non sono tornati ai propri reparti.



“Tutto ciò che sappiamo ad oggi ci viene detto direttamente dagli iscritti o, peggio, lo apprendiamo dai giornali – accusa Massimo Bagaglia della UIL -. Il fatto stesso che sarebbero stati chiusi alcuni reparti Covid non ci è mai stato comunicato ufficialmente. Ora si entra in una fase nuova e quelli che fino a poco tempo fa erano eroi, ovvero medici, infermieri e personale tutto, ora iniziano a non esserlo più. Si chiudono i reparti, nel senso delle strutture, ma gli operatori e tutte le forze lavorative, che quelle strutture le avevano aperte, non sono ancora stati rimandati ai propri reparti di provenienza. Questo è gravissimo”.

Le proposte anticipate questo pomeriggio, che saranno sviluppate venerdì di fronte alla dirigenza ASL, partono dalla necessità di non trovarsi impreparati di fronte ad una ipotetica seconda ondata di contagi Covid. In questo senso tutte le voci spingono sul potenziamento della medicina territoriale, con la definizione del ruolo dei medici di famiglia che si sono rivelati uno dei fulcri del modello Veneto. Tra le impellenze, quella di decidere il destino delle Rsa. “Fortunatamente non è stata applicata la delibera Alisa di stampa lombardo – dice Talamone -. Le infezioni, secondo i dati che abbiamo in mano, sono avvenute soprattutto a causa del ritardo nel fermare quei pazienti che facevano la spola tra le residenze gli ospedali. Il tutto aggravato dall'assenza totale di mascherine e in generale dispositivi di protezione in quei luoghi”.



Il periodo a cui andiamo incontro è solo apparentemente più semplice, ammonisce Luciana Tartarelli di Confsal-Fias: “D'estate i pronto soccorso saranno pieni come succede ogni anno. A fronte delle sbandierate assunzioni, vi cito un dato: avevamo 1.069 infermieri in servizio nel 2019 e oggi ne abbiamo 1.057 oggi. Non si sono fatte assunzioni, tutt'al più qualche stabilizzazione di interinali. Siamo destinati a vedere solo nei prossimi mesi e nei prossimi anni l'effetto di questa pandemia sulla tenuta del sistema sanitario spezzino”.

Ovviamente si arriva al destino dei 158 OSS di Coopservice, che chiedono certezze per il proprio futuro. E le cui rivendicazioni confliggono, almeno apparentemente, con le richieste di loro colleghi interni al sistema sanitario nazionale di ottenere magari il trasferimento più vicini a casa. Anche su questo i sindacati hanno le idee chiare: “Se il tema è questo, viene da chiedersi perché Alisa ha favorito la mobilità infraregionale con l'ultimo bando – controbatte il segretario regonale UIL Mario Ghini -. Il fatto è che la sanità spezzina è molto sotto organico, per questo la sola internalizzazione dei lavoratori Coopservice non basterebbe a tamponare l'emergenza”. Aggiunge Ghiglione: “Un concorso per 200 unità farebbe stare dentro tutti, chi ha bisogno di stabilità e chi chiede di poter tornare da fuori”. Infine l'appello alla politica locale che interceda per portare la questione oltre i confini liguri: “Spingete i vostri partiti a lavorare sugli emendamenti al Decreto Rilancio che sono oggi in discussione a Roma. Gli investimenti vanno fatti adesso”.