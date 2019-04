Sindacati: "Felettino è priorità, nell'attesa potenziamo rete territoriale"

Stamani in Comune si è riunito il tavolo della sanità.

La Spezia - Si è riunito questa mattina in Comune il tavolo sulla sanità spezzina. Presenti Cgil, Cisl e Uil, funzione pubblica, pensionati e confederazioni. Per il Comune della Spezia era presente l’Assessore Medusei, per la ASL 5 la Dottoressa Artioli.



L’incontro è stato aperto dall'assessore Medusei. I Sindacati hanno ribadito l'importanza della costruzione del nuovo ospedale, anche in considerazione delle uscite a mezzo stampa della settimana scorsa.

La dott.ssa Artioli ha evidenziato i numeri dei posti letto presenti in provincia: 295 S. Andrea, 186 S. Bartolomeo e 15 a Levanto per le cure intermedie. La dott.ssa ha anche evidenziato che alcune strutture verranno spostate per migliorare l'offerta sul territorio.



“Come sindacati abbiamo ribadito che durante il periodo di transizione verso il nuovo ospedale questo tavolo sia utilizzato per dare risposte concrete ai cittadini- affermano Luca Comiti, Cgil, Mirko Talamone, Cisl e Mario Ghini, Uil - il Felettino è una priorità: ma è necessario spostare l’asse della sanità spezzina dall'ospedale al territorio, individuando pochi progetti e realizzabili. Per questo, il prossimo incontro fissato il 20 maggio tratterà il potenziamento della rete territoriale e saranno presenti i direttori dei distretti socio sanitari.”