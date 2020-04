Sindacati: "Da Elleuno una polemica pretestuosa"

La Spezia - “In una fase estremamente delicata ed emergenziale come quella che sta attraversando il nostro Paese, ci rammarichiamo di dover constatare con grande disappunto e dispiacere che una importante azienda, una cooperativa sociale, che per definizione opera in un ambito delicato del nostro tessuto economico-sociale, abbia deciso di aprire una pretestuosa, sterile e dannosa quanto inutile polemica nei confronti dei sindacati tutti, di cui ha inteso ledere chiaramente la dignità e l’immagine. Sorprendono il momento scelto, le modalità ed i toni usati, le argomentazioni utilizzate e la pesantezza delle affermazioni, veri e propri insulti rivolti al sindacato”. Lo si legge nella nota diffusa dai sindacati in risposta all'intervento, comparso anche su stampa nazionale, della Cooperativa Elleuno. A scrivere, in particolare, sono le segreterie provinciali FP CGIL, CISL FP- FISASCAT, UIL FPL, che contestano modalità, toni e argomentazioni. E già a livello nazionale sindacati avevano criticato l'uscita della cooperativa: “Si accusano i lavoratori di 'imboscarsi' o di accettare offerte di lavoro dal SSN, i medici di coprire con certificati (evidentemente giudicati 'generosi') i lavoratori che si ammalano e i sindacalisti, di dare voce a richieste fuori dalla realtà e demagogiche oltre a 'non conoscere il sudore' e 'non aver mai lavorato'. Una polemica inutile, volgare e distruttiva”, si legge nel comunicato nazionale delle organizzazioni sindacali.