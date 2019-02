Simulazione della seconda prova, tutte le materie

Cosa devono aspettarsi i ragazzi che quest'anno si troveranno un esame completamente rivoluzionato.

La Spezia - Millecinquecento studenti spezzini si preparano alla simulazione del nuovo Esame di Stato. Questa nuova maturità un po' preoccupa e già nei giorni scorsi i ragazzi hanno espresso il proprio dissenso. Proteste o no il risultato non cambia e domani, 28 febbraio, arriverà la simulazione della rinnovate seconda prova che resta di indirizzo ma aumenta nelle materie. La campanella, come da copione per le simulazioni, suonerà alle 8.30 quando gli studenti saranno già in modalità prova.



Per il liceo classico, ad esempio, è prevista una prova mista di greco e latino. I ragazzi dovranno lavorare su un testo in prosa corredato da informazioni sintetiche sull’opera, preceduto e seguito da parti tradotte per consentire la contestualizzazione della parte estrapolata (finora la versione era preceduta da poche righe introduttive). A questa parte si aggiungono tre quesiti relativi alla comprensione e interpretazione del brano e alla sua collocazione storico-culturale.

Al liceo scientifico arrivano matematica e fisica. Ci saranno meno domande teoriche che passano da cinque a quattro e il candidato potrà scegliere tra due problemi. Per il linguistico è prevista una prova mista di lingua e cultura straniera 1 e lingua e cultura straniera 3. Al liceo delle scienze umane dovranno affrontare la materia di indirizzo (scienze umane, appunto) ed Economia politica. Per quanto riguarda il liceo delle scienze applicate i ragazzi dovranno vedersela con la prova mista di matematica e fisica. Discipline Progettuali Architettura e Ambiente saranno nella seconda prova del liceo Artistico mentre teoria, analisi e composizione per quello musicale, tecniche della danza invece saranno al centro della seconda prova del liceo coreutico.

All'istituto tecnico per la sezione turistico gli studenti se la vedranno con le discipline turistiche e aziendali e inglese.

Informatica e sistemi reti per gli altri della sezione informatica. Infine per il professionale scienza e cultura dell’alimentazione e laboratorio servizi enogastronomici ed economia agraria e dello sviluppo territoriale e valorizzazione attività produttive e legislazione di settore.